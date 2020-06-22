Названы самые популярные у россиян книги о войне 

Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие книги о Великой Отечественной войне, как "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич , роман-трилогия "Живые и мертвые" Константина Симонова и "Элита элит" Романа Злотникова, свидетельствует аналитика группы компаний "ЛитРес".

Накануне сервис составил рейтинг самых популярных книг об этом периоде российской истории, вышедших до 2010 года.

"Абсолютным лидером стало "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич — одно из самых известных в мире произведений о войне, положившее начало знаменитому художественно-документальному циклу "Голоса Утопии". На втором месте — ставший классикой роман-трилогия "Живые и мертвые" Константина Симонова. Замыкает тройку "Элита элит" Романа Злотникова о спецназовце имперских войск, который попадает в 1941 год из будущего", — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Как рассказали в пресс-службе, больше всего книги на военную тематику за последний год интересовали пользователей-мужчин, особенно в возрасте от 41 до 60 лет; следом идут читатели в возрасте от 31 года до 40 лет.