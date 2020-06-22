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Названы самые популярные у россиян книги о войне 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названы самые популярные у россиян книги о войне
Фото: РИА Новости
Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие книги о Великой Отечественной войне, как "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич, роман-трилогия "Живые и мертвые" Константина Симонова и "Элита элит" Романа Злотникова, свидетельствует аналитика группы компаний "ЛитРес".
Накануне сервис составил рейтинг самых популярных книг об этом периоде российской истории, вышедших до 2010 года.
"Абсолютным лидером стало "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич — одно из самых известных в мире произведений о войне, положившее начало знаменитому художественно-документальному циклу "Голоса Утопии". На втором месте — ставший классикой роман-трилогия "Живые и мертвые" Константина Симонова. Замыкает тройку "Элита элит" Романа Злотникова о спецназовце имперских войск, который попадает в 1941 год из будущего", — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Также в топ-10 популярных книг о Великой Отечественной войне вошли вторая книга цикла "Голоса Утопии" Светланы Алексиевич "Последние свидетели. Соло для детского голоса", "Московская сага. Война и тюрьма" Василия Аксенова, роман-размышление о Сталинградской битве "Барбаросса" Валентина Пикуля, "Взять свой камень" Василия Веденеева, знаменитая книга Бориса Васильева "А зори здесь тихие" в аудиоварианте, повесть Василя Быкова "Сотников" и "Гроза из поднебесья" Владимира Колычева.
Как рассказали в пресс-службе, больше всего книги на военную тематику за последний год интересовали пользователей-мужчин, особенно в возрасте от 41 до 60 лет; следом идут читатели в возрасте от 31 года до 40 лет.
"Самым цитируемым автором стал Борис Васильев — культовый советский писатель военной тематики, известный по книгам "В списках не значился", "А зори здесь тихие…" и "Завтра была война…". Следом идут Светлана Алексеевич, которая возглавила рейтинг, Вениамин Каверин, автор знаменитого романа "Два капитана", и Анатолий Кузнецов, автор "Бабьего Яра", — добавили в сервисе.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Колычев , Борис Васильев , Анатолий Кузнецов , Вениамин Каверин , Светлана Алексиевич , Василий Аксенов , Константин Симонов , Валентин Пикуль , Василь Быков , РИА Новости
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