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«Сегодня День медицинского работника. Мы встречаем его, как победители. Мы вышли из красных зон, мы справились со вспышкой инфекции! Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома!» — написала телеведущая.

Она пожелала медикам здоровья, подчеркнув, что они — «первые после Бога».

Телеведущая также опубликовала видеозапись, на которой ее пожилая мама, также работавшая врачом, пожелала коллегам любить свою профессию.

Как сообщал «Рамблер», ранее Малышева назвала коронавирус нового типа «чудом чудесным», так как им практически не болеют дети.