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Активисту Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство 

Газета.Ru и ещё 3 54 минуты назад
Активисту Петру Верзилову грозит арест
Фото: ТАСС
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, адвокат которой представляет интересы Верзилова.
"Петру полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней наказание — до 15 суток ареста", — сказал Чиков.
Ранее СМИ сообщали, что к Петру Верзилову домой пришли сотрудники центра "Э" МВД России, где задержали его и доставили на допрос в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.
Полицейские вскрыли дверь в квартиру активиста, так как он отказался ее открывать.
Подробности уголовного дела пока не сообщаются.
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Общество , Петр Верзилов , МВД
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