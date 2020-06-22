Какой праздник 22 июня 

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В понедельник, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, отмечается День памяти и скорби в России Белоруссии , на Украине и в Казахстане . В этот день родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк и скончался итальянский мыслитель Никколо Макиавелли

Накануне, 21 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день йоги, Международный день скейтбординга и День кинологических подразделений МВД России

В народном календаре славян 22 июня (по старому стилю) — Солноворот, Кирилл. Конец весне, почин лету, в этот день земля отдает солнцу всю силу.