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« Она предчувствовала смерть»: реакция на гибель Тропицель 

Артём Кульша и ещё 18 33 минуты назад
Россияне отреагировали на гибель миллионерши Тропицель
Фото: @nastyatropi
Блогерша Настя Тропицель предчувствовала свою гибель. Такое мнение высказали ее подписчики в инстаграме.
18-летняя Тропицель, как сообщал «Рамблер», вела блог о заработке в интернете и работе над собой. На ее инстаграм подписаны более 1,1 миллиона человек. В описании профиля блогерши сказано, что она стала миллионершей в 15 лет. Вчера в ее инстаграме было опубликовано изображение горящей свечи.
«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — сказано в подписи к нему.
Позже стало известно, что Тропицель погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на индонезийском острове Бали, находясь за рулем мотоцикла.
Российская блогерша-миллионница погибла в 18 лет
В комментариях к посту о смерти блогерши одна из ее подписчиц высказала мнение, что та предчувствовала, что с ней произойдет нечто плохое, потому что недавно сослалась на свое бессилие, чего не делала раньше.
Другие пользователи социальной сети сообщили, что Тропицель вдохновляла их и давала пример для подражания, стала им как будто подругой, а ее гибель повергла их в ступор.
«Она была такой светлой, как солнце. Она сделала для нас все, что смогла! Она любила нас, а мы так полюбили ее. Не плачьте, Настя бы этого не хотела. Она всегда будет наблюдать за нами и направлять на правильный путь», — написала одна из подписчиц блогерши.
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Общество , Происшествия
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