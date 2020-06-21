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Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры 

РИА Новости 2 часа назад
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Фото: РИА Новости
Актер, режиссер и художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что народный артист России Федор Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.
"У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может", — пояснил Ширвиндт, отметив, что Добронравов "будет свободным художником".
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, из-за пандемии он доиграть не смог. Сам Добронравов объяснил, что выступал в театре в течение 16 лет и устал. Актер также заявил, что ни с кем не ссорился.
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Общество , Федор Добронравов , Александр Ширвиндт , Вечерняя Москва
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