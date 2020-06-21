Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова

"У него своя контора, своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может", — пояснил Ширвиндт, отметив, что Добронравов "будет свободным художником".

Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, из-за пандемии он доиграть не смог. Сам Добронравов объяснил, что выступал в театре в течение 16 лет и устал. Актер также заявил, что ни с кем не ссорился.