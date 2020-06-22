Еще один регион продлил режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Региональные власти рекомендуют оставаться дома гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. При выходе из дома жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе.

Как сообщили в оперативном штабе Иркутской области, на 21 июня в регионе было подтверждено более 5,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 3560 человек госпитализировано.