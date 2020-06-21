В эфире НТВ чернокожих назвали неграми и черножопыми 

В передаче показали выдуманный чат, в котором общаются главы государств и известные политики. Речь заходит о протестах в США из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда: Трамп заявляет, что в этом «виноваты русские». «Но это же вы убили негра?» — отвечает ему Эрдоган. «Но русские об этом пели еще десять лет назад», — парирует американский лидер.

В вымышленную беседу вступает Меркель: «А чего хотят протестующие?» «Равных прав для черножопых», — говорит Трамп. Разговор сопровождается голосовой озвучкой, в которой делается акцент на слове «черножопые».