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Какой праздник 21 июня 

Мария Иванова 1 час назад
Какой праздник 21 июня
Фото: ТАСС
В воскресенье, 21 июня, отмечаются Международный день йоги, Международный день скейтбординга и День кинологических подразделений МВД России. В этот день родился французский философ и писатель Жан Поль Сартр и скончался русский композитор Николай Римский-Корсаков.
Накануне, 20 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках и День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России.
В народном календаре славян 21 июня (по старому стилю) — Колодезник. Колодезники опрокидывали сковороды, чтобы найти подземную водяную жилу.
21 июня началась Русско-шведская война (1788 год), первую в России телефонную связь провели в Нижнем Новгороде (1881), был собран первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт» (1909), в Москве появились первые такси (1925), на мировой рынок пришли долгоиграющие пластинки (1948), первый частный космический корабль SpaceShipOne впервые вышел в космос (2004).
21 июня родились французский философ и писатель Жан Поль Сартр (1905), поэт Александр Твардовский (1910), французская писательница Франсуаза Саган (1935), актер Валерий Золотухин (1941), польский писатель Анджей Сапковский (1948), мэр Москвы Сергей Собянин (1958), музыкант, основатель «Кино» Виктор Цой (1962), американский режиссер Лана Вачовски (1965), британский принц Уильям (1982), американская певица Лана Дель Рей (1985).
21 июня скончались французский химик, открывший перикись водорода, Луи Тенар (1857 год), один из первооткрывателей Антарктиды, американец Натаниэль Палмер (1877), русский композитор Николай Римский-Корсаков (1908), советский писатель Лев Кассиль (1970), советский футболист Рамаз Шенгелия (2012).
Видео дня. Москву затопило
Комментарии 3
Общество , Александр Твардовский , Валерий Золотухин , Виктор Цой , Сергей Собянин , Анджей Сапковский , Николай Римский-корсаков , Лев Кассиль , Лана Дель Рей , Лана Вачовски , принц Уильям , МВД
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