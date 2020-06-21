Какой праздник 21 июня 

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В воскресенье, 21 июня, отмечаются Международный день йоги, Международный день скейтбординга и День кинологических подразделений МВД России . В этот день родился французский философ и писатель Жан Поль Сартр и скончался русский композитор Николай Римский-Корсаков

Накануне, 20 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках и День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

В народном календаре славян 21 июня (по старому стилю) — Колодезник. Колодезники опрокидывали сковороды, чтобы найти подземную водяную жилу.

21 июня началась Русско-шведская война (1788 год), первую в России телефонную связь провели в Нижнем Новгороде (1881), был собран первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт» (1909), в Москве появились первые такси (1925), на мировой рынок пришли долгоиграющие пластинки (1948), первый частный космический корабль SpaceShipOne впервые вышел в космос (2004).