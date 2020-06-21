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«Коронавирусные надбавки» медикам продлили на июль и август 

News.ru и ещё 5 1 час назад
«Коронавирусные надбавки» медикам продлили
Фото: News.ru
Владимир Путин пообещал оставить все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, в июле и августе. Заявление прозвучало на встрече с врачами в преддверии Дня медработника.
Президент напомнил, что выплаты медработникам освобождены от налогов. Глава государства предложил учесть их в при расчёте отпускных независимо от того, когда медработник пойдёт в отпуск.
Путин отметил заслугу врачей в том, что в России ситуация с коронавирусом не вызывает опасений. Растёт количество выздоровевших пациентов, сообщает Пятый канал.
Кроме стимулирующих выплат президент учредил и специальные награды для медработников: орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. Они будут вручаться медикам и волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение пациентов.
Владимир Путин поговорил с врачами из разных регионов страны в режиме видеоконференции. Он в очередной раз отметил героическую работу всех без исключения специалистов. Президент отметил, что их служение навсегда войдёт в историю медицины, историю страны, как и служба врачей в годы войны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на стимулирующие выплаты медикам, которые занимаются лечением заразившихся COVID-19 пациентов, будет выделено свыше 1 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Комментарии 1
Общество , Николай Пирогов , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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