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Специалист оценил угрозу нового генома коронавируса из Пекина для России 

Вечерняя Москва 1 час назад
Специалисты из Китая расшифровали геном нового коронавируса, ставшего причиной вспышки заболевания в Пекине. Он оказался старше и опаснее своего предшественника, ранее распространившегося в городе Ухань. руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский оценил угрозу вируса для России.
По словам специалиста, не стоит поддаваться панике несмотря на то, что вспышка в Пекине произошла летом при температуре, которая не способствует распространению COVID-19.
— Слишком рано говорить о том, что штамм более заразный — такие вещи нужно проверять очень длительными исследованиями. Оценить роль самого вируса в распространении заболевания сложно, когда число заражений небольшое, — заявил Покровский.
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Кроме того, в Пекине вирус начал распространяться там, где раньше не было серьезной эпидемии. Поэтому там очень мало людей, которые уже переболели и получили приобретенный иммунитет, сообщает «Газета.ру».
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Общество , Видео , Вадим Покровский , РАН , Роспотребнадзор , Газета.Ru , Китай
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