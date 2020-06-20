Специалисты из Китая расшифровали геном нового коронавируса, ставшего причиной вспышки заболевания в Пекине. Он оказался старше и опаснее своего предшественника, ранее распространившегося в городе Ухань. руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН Вадим Покровский оценил угрозу вируса для России.

По словам специалиста, не стоит поддаваться панике несмотря на то, что вспышка в Пекине произошла летом при температуре, которая не способствует распространению COVID-19.

— Слишком рано говорить о том, что штамм более заразный — такие вещи нужно проверять очень длительными исследованиями. Оценить роль самого вируса в распространении заболевания сложно, когда число заражений небольшое, — заявил Покровский.

Кроме того, в Пекине вирус начал распространяться там, где раньше не было серьезной эпидемии. Поэтому там очень мало людей, которые уже переболели и получили приобретенный иммунитет, сообщает «Газета.ру».