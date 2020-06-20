Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, выступил с критикой родственников Захарова.
Юрист считает, что семья покойного желает заработать на этой трагедии, поскольку все больше и больше родственников хотят стать потерпевшими в деле.
«Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — цитирует слова правозащитника СтарХит.
Пашаев рассказал, что, несмотря на то, что семья совсем не богата, компенсацию получать они отказываются.
Адвокат озвучил, что он долго старался договориться с ними, но его терпение исчерпано и теперь у него с подзащитным будет жесткий разговор.
Хотя Ефремов до сих пор готов передать детям погибшего значительную сумму, Пашаев будет настаивать, что в данной ситуации следует возместить лишь то, что решит закон.
«Утверждается, что им не нужны деньги. Но они ведь им нужны. Это простая семья, сельская. Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. Но теперь разговор будет жесткий и конкретный: сколько суд решит, столько мы возместим», — рассказал Пашаев.
Как ранее писал «Рамблер», семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.