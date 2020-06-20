Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, выступил с критикой родственников Захарова.

Юрист считает, что семья покойного желает заработать на этой трагедии, поскольку все больше и больше родственников хотят стать потерпевшими в деле.

«Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — цитирует слова правозащитника СтарХит.

Пашаев рассказал, что, несмотря на то, что семья совсем не богата, компенсацию получать они отказываются.

Адвокат озвучил, что он долго старался договориться с ними, но его терпение исчерпано и теперь у него с подзащитным будет жесткий разговор.

Хотя Ефремов до сих пор готов передать детям погибшего значительную сумму, Пашаев будет настаивать, что в данной ситуации следует возместить лишь то, что решит закон.