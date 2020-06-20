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На Ямале продлён режим повышенной готовности 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
На Ямале продлён режим повышенной готовности
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает 20 июня региональный оперативный штаб.
«Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет нам вводить дополнительные послабления. Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме», — сообщает руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
То есть жители Ямала продолжат носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей. Пожилые ямальцы и люди с хроническими заболеваниями будут соблюдать режим изоляции.
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