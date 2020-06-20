В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели 

Пользователи Сети прокомментировали решение медсестры из Тулы Надежды Жуковой стать лицом бренда спортивной одежды.

Ранее стало известно, что Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда Zasport. В Instagram компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке. Пользователи Сети одобрили решение Жуковой.

"Красотка", — написал andrey_tenniscoach.

"Умничка! Счастья тебе и твоим родителям", — пожелал prosvetlennyy.

"С юмором, милая и работящая — это очень здорово. Развеселила всю страну в сложное время, мы это оценили. Успехов и всего хорошего", — добавила veraguralnik.

"Почему так мало фотографий с Надеждой?" — спросил пользователь alecksei_oops.

"Можно познакомиться с этой медсестрой?" — пошутил igor_prikhoda.

В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.