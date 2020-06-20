Какой праздник 20 июня 

В субботу, 20 июня, отмечаются Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках и День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России . В этот день родился поэт Роберт Рождественский и скончалась активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин.

Накануне, 19 июня, как писал «Рамблер», отмечались День освобождения рабов в США и День независимости Кувейта

В народном календаре славян 20 июня (по старому стилю) — Урожайник, Налив. В этот день крестьяне заботились о хлебной ниве. Если 20 июня тепло, значит, зерно хорошо нальется.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре (1803 год), американский изобретатель Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф (1840), в США объявили о покупке Аляски (1867), из Берлина в Москву доставили Знамя Победы, до этого водруженное на Рейхстаг (1945).