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Приговор Кириллу Серебренникову вынесут до 1 июля 

ИД «Собеседник» 52 минуты назад
Приговор Серебренникову вынесут до 1 июля
Фото: globallookpress.com
«Театральное дело», которое раньше тянули как китайскую пытку, теперь срочно гонят к финалу. Все должно кончиться до голосования по поправкам в Конституцию. Ничто не должно омрачать его результаты. Есть большая вероятность, что приговоры вынесут уже на следующей неделе.
На 50-м заседании суда следствие объявлено законченным. С понедельника, 22 июня, начались прения сторон защиты и обвинения. Подсудимых, напомним, четверо. Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум. Дело экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая согласилась на сделку со следствием, все три года шло отдельным процессом и своим особым чередом. И кстати, недавно суд начал слушать дело Масляевой заново. Будет ли приговор или оно тихо растворится, пока никто не знает.
Тем временем по делу «Седьмой студии» прошла уже третья экспертиза. Она оценила ущерб хищения при реализации проекта Серебренникова в 129 млн Провели ее с трудом. Дело в том, что искать принялись среди тех, кто не знал и не видел спектаклей «Платформы», а ещё лучше, чтобы и Серебренникова не знал — в общем, так сказать «незаинтересованных лиц». Искомыми экспертами оказались директор по кадрам МХАТа (с образованием инженера-электрика) и некий театровед из ГИТИСа, которым руководит отец министра культуры. Софья Апфельбаум, директор РАМТа, раньше работавшая в министерстве, проанализировала экспертизу и выявила в ней большие нарушения. Но суд сказал, что все равно доверяет новой экспертизе.
Самое неприятное для следствия в том, что все больше свидетелей со стороны обвинения признаются: их заставляли дать те или иные показания. Помощница Масляевой утверждает, что ей угрожали тюрьмой и расправой на следствии: «Меня принуждали говорить, что идёт обналичивание». Выясняется, например, что в ходе очных ставок Масляева, сотрудничающая со следствием, зачитывала ответы по бумажкам. Защита пыталась выяснить, куда из материалов дела исчезла флеш-карта со сведениями, но суд не счёл нужным проливать на это свет.
Ещё любопытная деталь: выяснилось, что дело на Серебренникова завели раньше, чем истец, то есть Минкульт, узнал, что он «потерпевший». Но никакие письма профессионального сообщества, никакие вопросы не волнуют судью Олесю Менделееву, которая уже выносила приговоры обвиняемым по делу о летних протестах. И по театральному делу вынесет приговор, не сомневайтесь.
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Общество , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Нина Масляева , Минкультуры
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