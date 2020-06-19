Приговор Серебренникову вынесут до 1 июля

«Театральное дело», которое раньше тянули как китайскую пытку, теперь срочно гонят к финалу. Все должно кончиться до голосования по поправкам в Конституцию. Ничто не должно омрачать его результаты. Есть большая вероятность, что приговоры вынесут уже на следующей неделе.

Тем временем по делу «Седьмой студии» прошла уже третья экспертиза. Она оценила ущерб хищения при реализации проекта Серебренникова в 129 млн Провели ее с трудом. Дело в том, что искать принялись среди тех, кто не знал и не видел спектаклей «Платформы», а ещё лучше, чтобы и Серебренникова не знал — в общем, так сказать «незаинтересованных лиц». Искомыми экспертами оказались директор по кадрам МХАТа (с образованием инженера-электрика) и некий театровед из ГИТИСа, которым руководит отец министра культуры. Софья Апфельбаум, директор РАМТа, раньше работавшая в министерстве, проанализировала экспертизу и выявила в ней большие нарушения. Но суд сказал, что все равно доверяет новой экспертизе.

Самое неприятное для следствия в том, что все больше свидетелей со стороны обвинения признаются: их заставляли дать те или иные показания. Помощница Масляевой утверждает, что ей угрожали тюрьмой и расправой на следствии: «Меня принуждали говорить, что идёт обналичивание». Выясняется, например, что в ходе очных ставок Масляева, сотрудничающая со следствием, зачитывала ответы по бумажкам. Защита пыталась выяснить, куда из материалов дела исчезла флеш-карта со сведениями, но суд не счёл нужным проливать на это свет.