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Метро Петербурга готово «забыть» про коронавирус 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Метро Петербурга готово «забыть» про коронавирус
Фото: ИА Regnum
Петербургский метрополитен готов к возвращению в обычный график работы, который был до пандемии коронавируса, но ждет соответствующего решения Роспотребнадзора. Из-за увеличения пассажиропотока соблюдение всех предписаний надзорного ведомства уже стало невозможным, но требования масок и перчаток остается в силе. Об этом заявил начальник подземки Владимир Гарюгин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
"Шарик на стороне Роспотребнадзора. Если они считают, что мы вышли на безопасный уровень по эпидемии, то мы готовы вернуться к старому режиму работы», — сказал Гарюгин.
Напомним, с введением ограничительных мер против коронавируса метро в Петербурге уже третий месяц закрывается в 22 часа, что вызывает недовольство жителей и гостей Петербурга, особенно в период белых ночей. При этом в последние дни пассажиропоток метро приблизился к «доковидному» уровню, превысив миллион человек в сутки.
Как отмечает начальник метрополитена, нынешний уровень обеспечивает наполняемость вагона около 70 человек, что позволяет поддерживать безопасную дистанцию. Но другие требования Роспотребнадзора, такие как дезинфекция вагонов после каждого оборота состава, при возросшем пассажиропотоке выполнять физически невозможно. Поэтому сегодня уборку вагонов проводят не реже двух раз в день.
Остальные меры безопасности, предписанные надзорным ведомством, сохраняются в силе. Среди них — обязательное использование масок и перчаток сотрудниками и пассажирами метро. Персонал подземки строго их соблюдает, чего не скажешь о многих пассажирах, которые зачастую снимают маску сразу после прохода через турникеты.
Тем временем, в метрополитене разрешили дежурным запускать резервные эскалаторы вне графиков их использования для предотвращения скоплений людей у эскалаторов в пиковые часы и при одновременном прибытии двух поездов на станцию.
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Комментарии
Общество , Ситуация в мире , Владимир Гарюгин , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург
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