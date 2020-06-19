Германия отправит в Россию тонны ядерных отходов 

Единственный в Германии завод по переработке ядерного топлива в городе Гронау получил разрешение на перевозку тысяч тонн радиоактивных отходов в Россию

С завода в Гронау с 2021 по 2023 год переправят в Россию 20 партий ядерных отходов для переработки и утилизации. Поставки будут осуществляться через порт в Амстердаме . Как сообщает немецкая газета Tageszeitung, на днях нидерландский орган, регулирующий ядерную безопасность, выдал соответствующее разрешение.

Более 90% радиоактивного материала не может быть переработано и остаётся в России, предупреждают 47 природоохранных организаций и антиядерных активистов в открытом письме канцлеру Меркель и президенту России Владимиру Путину , — добавляет издание. — В России фторид урана хранится без соблюдения необходимых мер безопасности в контейнерах под открытым небом.

Tageszeitung уточняет, что поставки ядерных отходов из Германии в Россию начались в 2019 году после десятилетнего перерыва. С 2019 по 2022 год компания-оператор завода в Гронау переправила 12 000 тонн обеднённого урана на объект под Екатеринбургом. При этом поставки проходили не по статье радиоактивных отходов, а как вторсырьё, несмотря на то что только 20% этого вещества подлежит вторичной переработке.

Против хранения радиоактивных отходов в России протестуют защитники окружающей среды, в том числе Greenpeace.