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Германия отправит в Россию тонны ядерных отходов 

News.ru 46 минут назад
Германия отправит в Россию тонны ядерных отходов
Фото: РИА Новости
Единственный в Германии завод по переработке ядерного топлива в городе Гронау получил разрешение на перевозку тысяч тонн радиоактивных отходов в Россию.
С завода в Гронау с 2021 по 2023 год переправят в Россию 20 партий ядерных отходов для переработки и утилизации. Поставки будут осуществляться через порт в Амстердаме. Как сообщает немецкая газета Tageszeitung, на днях нидерландский орган, регулирующий ядерную безопасность, выдал соответствующее разрешение.
Более 90% радиоактивного материала не может быть переработано и остаётся в России, предупреждают 47 природоохранных организаций и антиядерных активистов в открытом письме канцлеру Меркель и президенту России Владимиру Путину, — добавляет издание. — В России фторид урана хранится без соблюдения необходимых мер безопасности в контейнерах под открытым небом.
Tageszeitung уточняет, что поставки ядерных отходов из Германии в Россию начались в 2019 году после десятилетнего перерыва. С 2019 по 2022 год компания-оператор завода в Гронау переправила 12 000 тонн обеднённого урана на объект под Екатеринбургом. При этом поставки проходили не по статье радиоактивных отходов, а как вторсырьё, несмотря на то что только 20% этого вещества подлежит вторичной переработке.
Против хранения радиоактивных отходов в России протестуют защитники окружающей среды, в том числе Greenpeace.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Росатом и Министерство энергетики США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. В него был включён пункт о контроле за процессом переработки радиоактивных отходов в России.
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Комментарии
Общество , Экология , Владимир Путин , Росатом , Амстердам , Германия
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