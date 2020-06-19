Медсестра в бикини стала лицом модного бренда 

«Медсестра в бикини» Надежда Жукова стала лицом российского бренда спортивной одежды Zasport. Фотографии девушки в фитнес-экипировке и спортивных костюмах появились на официальной странице бренда в Instagram.

По мнению основательницы бренда Анастасии Задориной, «медсестра в бикини» стала одним из символов «эры коронавируса».

«Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года», — сообщила Задорина.

Она также отметила, что бренд намерен оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, где работает Надежда Жукова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле Надежды Жуковой. Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник. Фото «медсестры в бикини» мгновенно стало вирусным. Девушка объяснила свой поступок тем, что в костюме было слишком жарко. Мнения относительно наряда медсестры разделились: руководство госпиталя сделало сотруднице замечание, тогда как интернет-пользователи и коллеги встали на ее защиту.