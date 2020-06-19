Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался.

Несколько дней назад Добровинский заявил, что семья курьера не примет предложение Ефремова о компенсации, каким бы оно ни было. После этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев обвинил коллегу в попытке набить цену — Добровинский якобы предлагал ему обсудить компенсацию, а потом передумал.

«Если человек хочет так думать, пусть он думает», — заявил адвокат Захаровых сегодня.

Он подтвердил, что обсуждал с Пашаевым встречу по вопросу компенсации. Она не состоялась по той причине, что клиенты дали Добровинскому четкую инструкцию — они не примут компенсацию от Ефремова.