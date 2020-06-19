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Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова 

Артём Кульша 16 минут назад
Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова
Фото: РИА Новости
Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не намерена принимать компенсацию до вынесения судом решения. Об этом ее адвокат Александр Добровинский сообщил изданию «Подъем».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался.
Несколько дней назад Добровинский заявил, что семья курьера не примет предложение Ефремова о компенсации, каким бы оно ни было. После этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев обвинил коллегу в попытке набить цену — Добровинский якобы предлагал ему обсудить компенсацию, а потом передумал.
«Если человек хочет так думать, пусть он думает», — заявил адвокат Захаровых сегодня.
Он подтвердил, что обсуждал с Пашаевым встречу по вопросу компенсации. Она не состоялась по той причине, что клиенты дали Добровинскому четкую инструкцию — они не примут компенсацию от Ефремова.
«То, что положено по суду, наверное, будут брать, а больше ничего», — добавил Добровинский.
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Общество , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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