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В Крыму нашли большие запасы пресной воды 

Вероника Полынина и ещё 16 8 минут назад
Крымские ученые исследовали подземные высокотемпературные очаги в горах с большим запасом пресной воды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Севастопольского государственного университета (СевГУ).
«Ученые СевГУ и НИИ Сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах, в которых происходит формирование напорных подземных пресных вод», — говорится в сообщении.
Ученые обнаружили большие объемы пресных вод на большой глубине в сети тектонических разломов, которые мигрируют по всей территории полуострова.
Исследование проводилось с помощью разработанного севастопольским вузом ядерного магнитно-резонансного «геотомографа».
По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николая Ковалева, уникальность найденных потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.
«Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении», — отметил Ковалев.
В СевГУ уточнили, что на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние. Обнаружение таких участков даст возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом.
Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Украина прекратила поставки в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде. Запрет в большей степени сказался на северных и восточных территориях полуострова.
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Общество , Видео , РАН , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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