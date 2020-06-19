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Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса 

Говорит Москва 53 минуты назад
Глава РФПИ испытал на себе вакцину от COVID-19
Фото: ТАСС
Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса.
«Я сам выступил одним из добровольцев», — сказал Кирилл Дмитриев в интервью РБК.
Он отметил, что после испытания у него «всё нормально». Отвечая на вопрос о планируемых объёмах производства вакцины и рынке сбыта Дмитриев сообщил, что у России есть перспектива выпустить одну из первых в мире вакцин.
В России в этом году ожидается появление вакцин трёх учреждений — Центра им. Н. Ф. Гамалеи, Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Института вакцин и сывороток ФМБА.
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Общество , Кирилл Дмитриев , Федеральное медико-биологическое агентство , Российский фонд прямых инвестиций
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