Глава РФПИ испытал на себе вакцину от COVID-19

Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса.

«Я сам выступил одним из добровольцев», — сказал Кирилл Дмитриев в интервью РБК.

Он отметил, что после испытания у него «всё нормально». Отвечая на вопрос о планируемых объёмах производства вакцины и рынке сбыта Дмитриев сообщил, что у России есть перспектива выпустить одну из первых в мире вакцин.