Глава РФПИ испытал на себе вакцину от COVID-19

Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса.
«Я сам выступил одним из добровольцев», — сказал Кирилл Дмитриев в интервью РБК.
Он отметил, что после испытания у него «всё нормально». Отвечая на вопрос о планируемых объёмах производства вакцины и рынке сбыта Дмитриев сообщил, что у России есть перспектива выпустить одну из первых в мире вакцин.
В России в этом году ожидается появление вакцин трёх учреждений — Центра им. Н. Ф. Гамалеи, Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Института вакцин и сывороток ФМБА.