Минобороны рассекретило документы о начале ВОВ 

Минобороны России опубликовало ряд ранее неизвестных документов из Центрального архива ведомства, которые посвящены самому началу Великой Отечественной войны. Среди них сводки с фронтов, шифрограммы, а также дневниковые записи и воспоминания участников первых боёв.

Согласно этим документам, к 22 июня 1941 года у границы СССР было сосредоточено 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий нацистской Германии . Как отмечал начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков , противник воспользовался тем, что части Красной армии были вынуждены принять бой, занимая исходное положение по плану прикрытия. Это позволило немецкой армии достичь успеха на отдельных направлениях.

В то же время, несмотря на крайне тяжёлую ситуацию, на некоторых участках фронта части Красной армии не только наносили урон противнику, но и заставляли его отступать за государственную границу СССР.

В первые дни войны была создана Ставка Верховного Главнокомандующего для непосредственного руководства фронтами, флотами и авиацией. В числе документов есть шифрограмма, адресованная военным советам фронтов, округов и флотов.

Документы размещены на сайте Минобороны в мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны». В ведомстве отметили, что они обнародуются с целью охраны и защиты исторической правды, противодействия фальсификациям и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году. В их числе приказ последнего коменданта Берлина генерала Вейдинга, в котором он призывает немецкие войска сдаться. Кроме того, опубликованы записи о налаживании мирной жизни в Берлине, обеспечении населения едой и медпомощью, а также о розыске картин из Дрезденской галереи.