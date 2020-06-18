Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам 

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Визовый центр Греции Москве возобновит работу с 29 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

Подача заявлений на визу будет осуществляться по предварительной записи онлайн. Прием документов будет вестись с 9.00 до 15.00, выдача — с 16.00 до 18.00.

«Визовый центр постепенно начинает свою работу по приему документов на визу как от туристов, так и от туристических компаний. На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, т.к. пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию», — рассказал генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

Он отметил, что ясность в вопросе взаимного открытия границ между Россией и Грецией должна появиться в начале июля.

Информация о возобновлении визовых центров Греции в других российских городах, по словам Цандекиди, также должна появиться в конце июня — начале июля.

При посещении визового центра обязательно ношение масок и перчаток, на входе посетителям будет измеряться температура. Внутри помещения необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра.