Греция назвала дату начала выдачи виз россиянам 

Визовый центр Греции в Москве возобновит работу с 29 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Подача заявлений на визу будет осуществляться по предварительной записи онлайн. Прием документов будет вестись с 9.00 до 15.00, выдача — с 16.00 до 18.00.
«Визовый центр постепенно начинает свою работу по приему документов на визу как от туристов, так и от туристических компаний. На первом этапе визовый центр в Москве будет работать не на полную мощность, т.к. пока непонятно, когда будут сняты ограничения на выезд россиян за границу и въезд в Грецию», — рассказал генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.
Он отметил, что ясность в вопросе взаимного открытия границ между Россией и Грецией должна появиться в начале июля.
Информация о возобновлении визовых центров Греции в других российских городах, по словам Цандекиди, также должна появиться в конце июня — начале июля.
При посещении визового центра обязательно ношение масок и перчаток, на входе посетителям будет измеряться температура. Внутри помещения необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин смягчил ограничения на выезд и въезд в страну. Так, россияне могут выехать в другую страну к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, направиться за рубеж на лечение, работу или учебу. Выезд из России с целью туризма пока запрещен.