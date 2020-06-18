Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне стали жалеть Ефремова 

Лера Букина 55 минут назад
Россияне стали жалеть Ефремова
Фото: Рамблер
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Какие эмоции вы испытываете по отношению к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием?».
46% опрошенных признались в том, что внутренне они стали жалеть актера, поскольку видят, как он раскаивается в содеянном. Ими было упомянуто видеообращение Ефремова к народу.
42% респондентов пока не понимают, что конкретно они чувствуют после случившегося.
12% россиян и вовсе радуются тому, что сейчас артист мучается.
«Он совершил злодеяние, когда сел пьяным за руль, поэтому должен страдать», — прокомментировали участники.
В опросе приняли участие 8676 человек.
Адвокат Александр Мельцев заявил, что актер Михаил Ефремов может выплатить родственникам погибшего в ДТП водителя до трех миллионов рублей. Об этом сообщает «Ура.ру».
Юрист объяснил, что в России виновники ДТП выплачивают три миллиона рублей максимум, даже если у жертвы аварии были иждивенцы.
«Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка двух-трех миллионов рублей», — заявил он.
Мельцев отметил, что иногда назначенные судом компенсации составляют и от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
«Лена в отрубе»: воспитательница напилась в детсаду
«Лена в отрубе»: воспитательница напилась в детсаду
Еще один лидер отказался приехать на парад в Москве
Еще один лидер отказался приехать на парад в Москве
Видео
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение