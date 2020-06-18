Россияне стали жалеть Ефремова 

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Какие эмоции вы испытываете по отношению к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием?».

46% опрошенных признались в том, что внутренне они стали жалеть актера, поскольку видят, как он раскаивается в содеянном. Ими было упомянуто видеообращение Ефремова к народу.

42% респондентов пока не понимают, что конкретно они чувствуют после случившегося.

12% россиян и вовсе радуются тому, что сейчас артист мучается.

«Он совершил злодеяние, когда сел пьяным за руль, поэтому должен страдать», — прокомментировали участники.

В опросе приняли участие 8676 человек.

Адвокат Александр Мельцев заявил, что актер Михаил Ефремов может выплатить родственникам погибшего в ДТП водителя до трех миллионов рублей. Об этом сообщает «Ура.ру».

Юрист объяснил, что в России виновники ДТП выплачивают три миллиона рублей максимум, даже если у жертвы аварии были иждивенцы.

«Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка двух-трех миллионов рублей», — заявил он.

Мельцев отметил, что иногда назначенные судом компенсации составляют и от 600 тысяч до одного миллиона рублей.