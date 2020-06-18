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Россияне отреагировали на назначение Плющенко тренером сборной РФ 

Лера Букина 53 минуты назад
Россияне отреагировали на назначение Плющенко
Фото: globallookpress.com
Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались, рады ли они назначению двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Как показали результаты исследования, 64% опрошенных не считают Плющенко лучшей кандидатурой срез тех, кто мог бы претендовать на эту позицию.
23% участников и вовсе считают, что в мире спорта «все куплено».
13% россиян рады его назначению.
«Он заслужил», — подчеркнули респонденты.
В опросе приняли участие 6195 человек.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Ее слова доступны на сайте радиостанции «Говорит Москва».
Тарасова призвала болельщиков запастись терпением. «Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — подчеркнула специалист.
О том, что Плющенко стал тренером сборной сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, которая ранее занималась в группе Этери Тутберидзе.
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Комментарии 2
Общество , Александра Трусова , Татьяна Тарасова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ , Радиостанция "Говорит Москва"
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