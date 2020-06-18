Россияне отреагировали на назначение Плющенко

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Как показали результаты исследования, 64% опрошенных не считают Плющенко лучшей кандидатурой срез тех, кто мог бы претендовать на эту позицию.

23% участников и вовсе считают, что в мире спорта «все куплено».

13% россиян рады его назначению.

«Он заслужил», — подчеркнули респонденты.

В опросе приняли участие 6195 человек.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Ее слова доступны на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Тарасова призвала болельщиков запастись терпением. «Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — подчеркнула специалист.