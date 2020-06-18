В военном госпитале имени Бурденко первым 18 добровольцам прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ

Таким образом в России стартовали клинические испытания отечественного препарата, предназначенного для профилактики заболевания COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время в госпитале находится несколько десятков добровольцев, из которых была отобрана первая группа из 18 человек. 18 июня им ввели вакцину: на девяти добровольцах испытывают один вид препарата, еще на девяти — другой.

«Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что процесс контролируется опытными специалистами госпиталя имени Бурденко, которые не раз участвовали в клинических испытаниях вакцин и лекарств. Участники эксперимента, уверяют представители военного ведомства, чувствуют себя хорошо, на состояние здоровья не жалуются. Предполагается, что через несколько дней вакцинируют остальных добровольцев.