Названо условие отмены масочного режима в России

Масочный режим, введенный в России для профилактики распространения коронавируса, можно будет отменить, когда эпидемиологическая станет «совершенно стабильной». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова , передает ТАСС в четверг, 18 июня.

«Мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение (…). До этого нужно еще постараться сохранять свое здоровье (…) и ходить в маске», — сказала Попова.