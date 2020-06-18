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Названо условие отмены масочного режима из-за COVID-19 в России 

Lenta.ru 15 минут назад
Названо условие отмены масочного режима в России
Фото: РИА Новости
Масочный режим, введенный в России для профилактики распространения коронавируса, можно будет отменить, когда эпидемиологическая станет «совершенно стабильной». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в четверг, 18 июня.
«Мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение (…). До этого нужно еще постараться сохранять свое здоровье (…) и ходить в маске», — сказала Попова.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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