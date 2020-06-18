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«Затруднения с речью»: подробности состояния Гафта 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
«Затруднения с речью»: подробности состояния Гафта
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Валентин Гафт, страдающий болезнью Паркинсона, начал испытывать затруднения с речью, сообщает «Собеседник». При этом жена актера уверяет, что его состояние стабильное.
Первые признаки болезни Паркинсона, как сообщал «Рамблер», были замечены у Гафта в 2002 году после самоубийства дочери. Артист тяжело переживал кончину родного человека. В интервью СМИ он неоднократно заявлял, что виноват перед усопшей.
В 2018 году актера подкосила смерть коллеги по «Современнику» Нины Дорошиной. Его состояние резко ухудшилось. Гафт перестал появляться в театре, чем обеспокоил поклонников.
В 2019 году стало известно, что народный артист перенес инсульт. После длительной реабилитации он был перемещен домой, где находится по сей день.
В разговоре с корреспондентом «Собеседника» неназванная коллега Гафта заявила, что в последнее время актер начал испытывать затруднения с речью.
«А что вы хотите при этом заболевании?!» — отметила женщина.
При этом она подчеркнула, что слова супруги артиста Ольги Остроумовой о том, что в последнее время его состояние стабилизировалось, — полная правда. По ее словам, в настоящее время 84-летний Гафт чувствует себя гораздо лучше, чем зимой.
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Комментарии
Общество , Валентин Гафт , Нина Дорошина , Ольга Остроумова , ИД "Собеседник"
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