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Результаты ЕГЭ выдадут выпускникам до 15 августа 

ТАСС и ещё 35 1 час назад
Названы сроки публикации результатов ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа, сообщил в четверг врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках "Горячей линии ЕГЭ-2020".
"Мы этот вопрос проработали, у нас было совместное заседание трех ведомств и совета ректоров, <…> и там мы все договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, и с проведением экзаменов, в том числе — с обработкой результатов. И те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа", — сказал Музаев.
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Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор
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