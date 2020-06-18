Названы сроки публикации результатов ЕГЭ

Результаты ЕГЭ будут выданы выпускникам до 15 августа, сообщил в четверг врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках "Горячей линии ЕГЭ-2020".
"Мы этот вопрос проработали, у нас было совместное заседание трех ведомств и совета ректоров, <…> и там мы все договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, и с проведением экзаменов, в том числе — с обработкой результатов. И те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа", — сказал Музаев.