Пока вы спали: среднему классу РФ вынесли приговор

НДФЛ может вырасти для богатых

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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть увеличен для богатых россиян. Об этом сообщают «Известия». В 2001 году в России была введена единая ставка НДФЛ в размере 13%.

Сейчас, как рассказали «Известиям» осведомленные собеседники, правительство обсуждает ее повышение до 15% для граждан, чей доход превышает три миллиона рублей в год.

Авиация готовится выживать

Российские авиакомпании готовятся к борьбе за выживание. Об этом сообщает «Коммерсант».

27 марта, как сообщал «Рамблер», в России было приостановлено международное авиасообщение. В стране почти полностью прекратилась пассажирская авиация. Сейчас она делает робкие попытки возобновить полеты.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев высказал мнение, что некоторые авиакомпании могут обанкротиться по мере роста объемов перевозок — в отрасли нет ликвидности, а издержки на авиакеросин и аэропортовое обслуживание станут больше.

Прогноз падения экономики России улучшен

Ранее Минэкономразвития полагало, что по итогам текущего года падение экономики России составит 5%, а теперь полагает, что 4,8%.

Также ведомство считает, что по итогам 2020-го инфляция составит 3,5%, что ниже целевого показателя Центрального банка (ЦБ) России (4%).

Черные кредиторы нарастили активность

Нелегальные кредиторы стали значительно активнее на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

В январе-марте 2020 года число жалоб граждан на них в проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщика» выросло на 17%. В ЦБ назвали активность черных кредиторов значительной, а рекламу их услуг в социальных сетях — агрессивной.

Конец света может наступить через три дня

Конец света может наступить 21 июня 2020 года. Об этом сообщает издание Al-Ain.

В 2012 году закончился календарь майя. Многие считали, что в этот день произойдет конец света. Его не произошло. Ученый Паоло Тагалогин перепроверил расчеты и обнаружил ошибку.