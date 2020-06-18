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Внук экс-губернaтора объяснил пьяное ДТП 

Артём Кульша и ещё 32 5 минут назад
Внук экс-губернaтора объяснил пьяное ДТП
Фото: Telegram-канал Mash
Внук экс-губернaтора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь сел руль пьяным и без прав, потому что хотел помочь девочке, которой стало плохо. Об этом, как сообщает телеканал РЕН ТВ, он заявил сам.
Вчера лишенный водительских прав Ишаев-младший в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Порше Панамера» (Porsche Panamera) не справился с управлением в попытке совершить разворот под Ваганьковским путепроводом и врезался в машины «Порше Кайен» (Porsche Cayenne) и «Ауди» (Audi).
В результате аварии никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения. Сегодня суд рассматривает дело о ДТП. В ходе заседания Ишаев заявил, что сел за руль без прав, потому что некой девочке стало плохо, ей надо было срочно помочь, а подвезти его никто не мог.
«Я не так часто сажусь за руль», — заверил он.
Также молодой человек заявил, что пил алкогольные напитки лишь после ДТП, так как испытал стресс в результате него.
В 2019 году Ишаев был лишен права управления транспортными средствами по той причине, что был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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Общество , Происшествия , Виктор Ишаев , Хабаровский Край
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