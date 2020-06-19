В России провели почти 16 миллионов тестов на коронавирус 

Узнать, как пройти тест в каждом отдельном регионе, россияне могут по телефонам оперативных штабов.

Тест на наличие коронавирусной инфекции можно сделать в 747 российских лабораториях. По состоянию на 17 июня в стране проведено уже почти 16 млн лабораторных исследований на COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 — при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности», — уточнили в ведомстве.

Узнать, как пройти тест в каждом отдельном регионе, россияне могут по телефонам оперативных штабов по борьбе с распространением заболевания, добавили в Роспотребнадзоре.