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Лебедев нелегально покинул Россию на тракторе

Артём Кульша
1 час назад
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Дизайнер Артемий Лебедев нелегально съездил в Белоруссию. Об этом он сам сообщил в своем YouTube-блоге.
Лебедев нелегально покинул Россию на тракторе
Фото: ТАССТАСС
27 марта, как сообщал «Рамблер», в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.
«Я нелегально съездил в прекрасную замечательную братскую Белоруссию», — сообщил Лебедев в очередном видео в своем блоге, которое опубликовал вчера.
В нем он заявил, что Россия на время превратилась в СССР — сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разворачивают на границе тех, кто хочет выехать из страны.
Попасть в Белоруссию дизайнеру удалось, так как эта страна — член Союзного государства с Россией, и между ними нет официальной границы.
Лебедев воспользовался этим и въехал на территорию Белоруссии через лес. Он сделал это на тракторе «Беларус». В самой Белоруссии дизайнер посетил город Гродно и рекомендовал всем остальным побывать там при первой же возможности. Также он посетил Беловежскую пущу и города Пинск и Минск.
«Это прекрасное небольшое путешествие навсегда мне запомнится», — подытожил он.
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Общество,Артемий Лебедев,ФСБ,Россия,Беларусь
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