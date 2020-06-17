Лебедев нелегально покинул Россию на тракторе

Попасть в Белоруссию дизайнеру удалось, так как эта страна — член Союзного государства с Россией, и между ними нет официальной границы.

Лебедев воспользовался этим и въехал на территорию Белоруссии через лес. Он сделал это на тракторе «Беларус». В самой Белоруссии дизайнер посетил город Гродно и рекомендовал всем остальным побывать там при первой же возможности. Также он посетил Беловежскую пущу и города Пинск и Минск.