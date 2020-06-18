В Петербурге вновь побит температурный рекорд 

Второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха установился в четверг в Санкт-Петербурге . Днем 18 июня воздух в городе прогрелся до 32,1 градуса, тем самым перекрыв считавшийся до этого рекордным максимум 1905 года в 31,3 градуса тепла, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов

"Побили [рекорд]. Уже 32,1 градуса", — сказал собеседник агентства.

Итоговое значение максимальной температуры воздуха за сутки будет известно после 21:00 мск.

Накануне в Санкт-Петербурге установился первый температурный рекорд этого лета, 17 июня 2020 года стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой. Температура воздуха повысилась до 27,7 градуса, перекрыв абсолютный максимум для этого дня, составлявший 27,3 градуса и зафиксированный 115 лет назад.