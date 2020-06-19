Жителей 22 регионов РФ проверят на иммунитет к COVID-19

В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавируса у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в первом этапе исследования примут участие россияне старше 1 года из 22 регионов страны.
Данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса и разработки прогноза развития эпидситуации в стране, пояснили в Роспотребнадзоре. Это также должно помочь спланировать мероприятия "по специфической и неспецифической профилактике коронавируса, считают специалисты.
В исследовании будут использоваться тест-системы на антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2 производства Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.