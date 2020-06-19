Жителей 22 регионов РФ проверят на иммунитет к COVID-19

Все новости на карте

В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавируса у жителей России , передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора

По данным ведомства, в первом этапе исследования примут участие россияне старше 1 года из 22 регионов страны.

Данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса и разработки прогноза развития эпидситуации в стране, пояснили в Роспотребнадзоре. Это также должно помочь спланировать мероприятия "по специфической и неспецифической профилактике коронавируса, считают специалисты.

В исследовании будут использоваться тест-системы на антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2 производства Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.