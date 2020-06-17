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Россияне отказались работать в новогодние каникулы

Лера Букина
4 часа назад
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67% россиян, принявших участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, не готовы работать 4-6, а также 8 января в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования.
Россияне отказались работать в новогодние каникулы
Фото: ТАССТАСС
«Отдых важнее», -- подчеркнули участники.
26% опрошенных готовы выйти на работу в эти дни.
«Ради денег готов пожертвовать отдыхом», -- прокомментировали они.
7% россиян пока не знают, готовы ли они выйти на работу в те дни, которые обычно являются праздничными.
В опросе приняли участие 6768 человек.
Длительность новогодних каникул в России может быть изменена в ходе дискуссии с работодателями и работниками. Об этом в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России сообщили РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», сенатор Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать ущерб, который пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла экономике России.
Председатель комитета Совета Федерации России по экономической политике подготовил и направил на отзыв в Министерство труда и социальной защиты России соответствующий законопроект. В нем он предложил сделать 4-6 и 8 января рабочими днями.
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Общество,Андрей Кутепов,Минтруд,Совет Федерации,РИА Новости
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