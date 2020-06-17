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Стало известно о серьезных проблемах России с мусором 

Lenta.ru и ещё 10 46 минут назад
Стало известно о серьезных проблемах России с мусором
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Мусорная реформа в России проводится с системными нарушениями. На основании проведенных проверок стало известно о серьезных проблемах в половине регионов. Об этом на заседании в Совете Федерации рассказал генпрокурор Игорь Краснов, передает РИА Новости.
По его словам, в каждом втором субъекте федерации региональные операторы не вывозят мусор в установленный срок и не ликвидировали несанкционированные свалки.
Также в трети регионов полигоны бытовых отходов, которые используют местные коммерческие структуры, не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. В свою очередь органы местного самоуправления стараются никак не участвовать в создании новых мест накопления отходов и поддержании в приемлемом состоянии существующих.
Краснов подчеркнул, что президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину доложили о состоянии дел в отрасли.
В начале июня вице-премьер Виктория Абраменко утвердила план внедрение раздельного сбора мусора. Одним и его пунктов стал отказ от строительства жилых многоквартирным домов с мусоропроводами.
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Комментарии
Общество , Экология , Виктория Абраменко , Игорь Краснов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости
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