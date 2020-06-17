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В России вышла марка, посвященная разведчику Алексею Ботяну 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В России вышла марка, посвященная разведчику Ботяну
Фото: Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
Торжественная церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной легендарному разведчику, Герою России Алексею Ботяну, в январе 1945 года руководившему операцией по спасению польского Кракова от уничтожения гитлеровцами, состоялась в среду в Москве.
В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и глава Россвязи Олег Духовницкий.
"Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян, знаменитый разведчик, легендарный "майор Вихрь", к сожалению, ушедший от нас на 104-м году жизни, не дожив совсем несколько месяцев до 75-й годовщины Великой Победы", — сказал Нарышкин на церемонии.
На марке изображена фотография Ботяна времен Великой Отечественной войны и медаль "Золотая Звезда" на фоне достопримечательностей Кракова. Выпуск новой марки приурочен к предстоящему в декабре нынешнего года 100-летию Службы внешней разведки.
Алексей Николаевич Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.
Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
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Общество , Юлиан Семенов , Алексей Ботян , Сергей Нарышкин , Олег Духовницкий , Россвязь , КГБ СССР , Краков , Москва
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