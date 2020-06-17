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В Мурманской области умерли два пациента с COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Мурманской области умерли два пациента с COVID-19
Фото: РИА Новости
Два человека, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Мурманской области, сообщил в среду оперштаб региона.
"В Мурманске умерли два человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 86-летняя жительница Мурманска находилась на ИВЛ, болезнь протекала в тяжелой форме. Пациентка имела сопутствующие заболевания онкологического профиля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что второй пациент — 61-летний мужчина из Мурманска, который также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и переносил заболевание в тяжелой форме. Мужчина страдал хроническими заболеваниями: сахарный диабет и избыточный вес.
"Несмотря на проводимую терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким", — сообщили в штабе.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, общее число умерших пациентов с коронавирусом в Мурманской области возросло до девяти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Происшествия , Мурманск , Мурманская Область
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