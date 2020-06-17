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Ефремов может получить условный срок по делу о пьяном ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
«Просто противно»: для Ефремова требуют высшей меры
Фото: Газета.Ru
Несмотря на требование назначить высшую меру наказания Михаилу Ефремову со стороны семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, актер может обойтись условным сроком в 6-7 лет. Об этом заявил адвокат стороны обвинения Александр Добровинский после рассмотрения основных факторов, которые могут повлиять на решение суда.
Супруга брата Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, заявила в эфире ток-шоу «Прямой эфир», что его родственники рассчитывают на максимально возможный срок наказания для актера.
«Кого-то за это накажут, если это простой человек без регалий, без званий. А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость. Для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания. 12 лет — это нас бы устроило. Потому что, я считаю, человек должен ответить по закону», — сказала она.
Несмотря на жесткую позицию, которую заняли родственники Захарова, их адвокат Александр Добровинский в интервью kp.ru высказал серьезные сомнения относительно того, что Ефремова приговорят к такому сроку.
«Мое предположение, что Михаил Ефремов получит 6-7 лет условно. Известный актер. Неужели кто-то пойдет наперекор. Когда я это сказал вчера публично, то никаких особых возражений я не получил ни от коллег, ни от знакомых. В общем, более-менее как-то все согласились. Конечно, семья немножко в шоке от моего предположения, но мне кажется, что может быть и так», — сказал он.
Добровинский также отметил, что в случае, если семья Захарова все же согласится принять компенсацию, а также пойдет на мировые договоренности, то вкупе с прочими факторами все это может повлиять на благоприятный для Ефремова исход дела.
«У него, по-моему, шесть детей, не знаю, какого возраста, но он никогда не был судим, он не бандит, не хулиган и так далее. Конечно, будут сотни и сотни писем, которые подпишут в его защиту много людей, московская интеллигенция, элита и так далее. И все это ляжет на весы», — подчеркнул адвокат.
Представитель истцов также прокомментировал решение семьи Захарова принять участие в ток-шоу, которое многие стали ставить в вину родственникам погибшего.
«Они решили, что это дело могут замять. Они этого не хотят. Они не хотят ни принимать деньги, потому что говорят, что покойный Сергей бы никогда этого не позволил. И потом, память о брате, об отце. Они говорят, что это не продается. Ну вот дали два миллиона рублей, три, десять. И вот они садятся за стол, их там семь человек, и начинают делить деньги… И получается совсем другая история. Тебе столько, а тебе столько. И так далее. Они, собравшись, раз и навсегда решили, что этого не будет. Просто противно. И все», — пояснил он.
О состоянии самого Ефремова, который находится под домашним арестом в своей квартире, рассказал изданию StarHit его адвокат Эльман Пашаев.
«Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест даже, могу сказать. Похудел за неделю на шесть килограмм. Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль», — сказал он.
Пашаев также рассказал, что в день трагедии Ефремову позвонили и сообщили о смерти друга.
«Он сидел, отдыхал, и тут: «Пожалуйста, срочно приезжай, помоги». Он же добродушный, безотказный. Тем более такое горе, смерть близкого человека. Никогда до этого Ефремов не садился пьяным за руль. А тут сел», — заявил адвокат.
Он также отметил, что после аварии Ефремов позвонил подруге, чтобы организовать помощь и найти лучших врачей, сказал «не жалеть никаких денег».
Пашаев опроверг сообщения о якобы имевших место попытках договориться во внесудебном порядке и заверил, что видеообращение было записано Ефремовым под домашним арестом по согласованию со следствием.
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Общество , Происшествия , Статьи , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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