Пока вы спали: россияне заплатят за жару 

Счета вырастут из-за жары и самоизоляции

Счета граждан России за электроэнергию могут стать больше на 20–22% из-за режима самоизоляции и жары. Об этом доцент кафедры экономики Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Александр Тимофеев заявил РИА Новости.

По его словам, больше всего электроэнергии в квартире потребляет освещение (в среднем около 90-100 киловатт-часов в месяц), холодильник и кондиционер или обогреватель (примерно 40-50 киловатт-часов).

Нарушителей на верандах поймают дроны

Дроны и камеры будут выявлять нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции на верандах в Москве. Об этом в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы сообщили ТАСС.

16 июня, как сообщал «Рамблер», в Москве возобновили работу летние веранды. В тот же день в Госинспекции по недвижимости сообщили, что нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции на верандах будут выявлять дроны и камеры видеонаблюдения.

Лавров встретился с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую офлайн-встречу после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».

Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Они общались без масок, а по итогам встречи подписали Декларацию о повышении роли международного права.

Китай и Индия на грани войны

Ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам, произошло между военными Китая и Индии. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель индийской армии.

Стычка имела место в долине реки Галван в регионе Ладакх. Ее жертвами стали один индийский офицер в звании полковника и два солдата. С китайской стороны погибших нет, но есть раненые. Их количество не известно.

Продажи кондиционеров выросли в разы

Продажи кондиционеров резко выросли в России. Об этом сообщают «Ведомости». Согласно статистике ряда крупных онлайн— и офлайн-магазинов, с 8 по 15 июня продажи климатической техники (кондиционеров, вентиляторов и так далее) по сравнению с той же неделей 2019 года выросли в несколько раз.

Например, сеть магазинов «Ситилинк» продала в два раза больше мобильных кондиционеров. Также рост продаж климатической техники зафиксировала группа «М. Видео — Эльдорадо».