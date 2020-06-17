ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок 

Эксперты посоветовали носить индивидуальные средства защиты всем гражданам, а не только людям с симптомами коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации в отношении масок. Эксперты посоветовали носить индивидуальные средства защиты всем гражданам, а не только людям с симптомами коронавируса.

В соответствии с этим департамент транспорта Москвы опубликовал инфографику, которая объясняет, в чем важность масок.

© Дептранс Москвы

Отмечается, если носитель вируса находится без маски, а здоровый человек — в маске, то вероятность передачи инфекции составляет 70 процентов. Если заболевший использует средство защиты, а здоровый человек — нет, то вероятность передачи — 5 процентов. Если маски надеты и на носителе вируса, и на человеке, который ничем не болеет, то COVID-19 передастся с вероятностью 1,5 процента.