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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок 

ТК «Звезда» 25 минут назад
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Фото: Juraj Varga, Pixabay
Эксперты посоветовали носить индивидуальные средства защиты всем гражданам, а не только людям с симптомами коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации в отношении масок. Эксперты посоветовали носить индивидуальные средства защиты всем гражданам, а не только людям с симптомами коронавируса.
В соответствии с этим департамент транспорта Москвы опубликовал инфографику, которая объясняет, в чем важность масок.
© Дептранс Москвы
Отмечается, если носитель вируса находится без маски, а здоровый человек — в маске, то вероятность передачи инфекции составляет 70 процентов. Если заболевший использует средство защиты, а здоровый человек — нет, то вероятность передачи — 5 процентов. Если маски надеты и на носителе вируса, и на человеке, который ничем не болеет, то COVID-19 передастся с вероятностью 1,5 процента.
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Общество , В мире , ВОЗ
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