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Осужденный в США программист Лисов вылетает в Россию 

РИА Новости и ещё 2 37 минут назад
Программиста Лисова депортируют из США
Фото: Instagram
Гражданин России Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, уже во вторник должен вылететь домой из Нью-Йорка вывозным рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости адвокат Лисова Аркадий Бух.
"Мы распрощались в аэропорту, самолет должен вылететь до 6 часов вечера… Если никаких сюрпризов нам не устроят какие-нибудь службы в момент посадки на борт, а такое хотя и редко, но бывает, то я надеюсь, что все будет хорошо", — сказал Бух.
Он уточнил, что благодаря совместным усилиям Лисову лишь несколько дней пришлось пробыть в иммиграционной тюрьме в ожидании депортации, хотя такое ожидание может длиться месяцами.
По словам Буха, процедура депортации предусматривает, что Лисов останется под арестом до того момента, когда его передадут российским властям. Он не знает, полетит ли с Лисовым агент американских правоохранительных органов, как это обычно бывает в случае депортации после отбытия наказания.
"Мы договорились с ним собраться, поднять тост… за нормальное возвращение на родину", — сказал Бух.
"Очень хорошую работу провело российское посольство, мы очень им благодарны, они все отлично скоординировали. Нам также повезло с иммиграционным офицером, он очень нормальный человек, помог нам, подыграл, чтобы его поскорее отправили", — сказал адвокат.
Суд Нью-Йорка приговорил программиста Лисова в ноябре 2019 года к четырем годам заключения за кражу более чем 850 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью "трояна" NeverQuest и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов. Суд засчитал Лисову срок содержания под стражей с января 2017 года, когда он был задержан в Испании. Лисова экстрадировали в США в январе 2018 года. Лисова приговорили также к штрафу почти в 500 тысяч долларов.
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Общество , Станислав Лисов , Аэрофлот , МВД , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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