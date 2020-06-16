Стали известны правила для сдачи ЕГЭ

Школьников не будут обязывать сдавать ЕГЭ в масках и перчатках, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игоря Круглинского.
"Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене", — сказал Круглинский.
Ранее стало известно, что ЕГЭ пройдет позже обычного срока из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин также подписал указ о том, что школьники смогут получить аттестаты без экзаменов.