Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Стали известны правила для сдачи ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Школьников не будут обязывать сдавать ЕГЭ в масках и перчатках, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игоря Круглинского.
"Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене", — сказал Круглинский.
Ранее стало известно, что ЕГЭ пройдет позже обычного срока из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин также подписал указ о том, что школьники смогут получить аттестаты без экзаменов.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Газета.Ru: последние новости
"Было стыдно - неужели промолчим?": Мясников об уголовном деле против Навального "Было стыдно - неужели промолчим?": Мясников об уголовном деле против Навального Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова отказаться от помощи Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова отказаться от помощи Три региона отказались от парада Победы из-за коронавируса Три региона отказались от парада Победы из-за коронавируса
Общество , Михаил Мишустин , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова
Друг рассекретил еще одну трагедию Корчевникова
Раскрыта опасность сетей Wi-Fi
Раскрыта опасность сетей Wi-Fi
Россию ждет аномальная жара
Россию ждет аномальная жара
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение