Россияне высказались о сокращении новогодних каникул

66% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотят, чтобы новогодние каникулы в 2021 году сократились до трёх дней. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

«Людям просто необходим полноценный отдых после тяжелого года», — подчеркнули они.

28% опрошенных выступили за сокращение нерабочих дней.

«Длинные каникулы слишком сильно расслабляют», — ответили участники.

6% россиян ответили: «Безразлично».

В опросе приняли участие 5499 человек.

Цель инициативы — компенсировать нерабочие дни, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — цитирует агентство текст обращения Кутепова​​​. По его словам, предложенные изменения будут действовать только в 2021 году.