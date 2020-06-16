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Россияне высказались о сокращении новогодних каникул до трех дней 

Лера Букина 1 час назад
Россияне высказались о сокращении новогодних каникул
Фото: ТАСС
66% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотят, чтобы новогодние каникулы в 2021 году сократились до трёх дней. Об этом свидетельствуют результаты исследования.
«Людям просто необходим полноценный отдых после тяжелого года», — подчеркнули они.
28% опрошенных выступили за сокращение нерабочих дней.
«Длинные каникулы слишком сильно расслабляют», — ответили участники.
6% россиян ответили: «Безразлично».
В опросе приняли участие 5499 человек.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает ограничить новогодние каникулы в 2021 году до 1-3 января. Соответствующий законопроект он направил на отзыв в министерство труда и соцзащиты РФ, сообщает РИА Новости.
Цель инициативы — компенсировать нерабочие дни, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — цитирует агентство текст обращения Кутепова​​​. По его словам, предложенные изменения будут действовать только в 2021 году.
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Общество , Андрей Кутепов , Минтруд , Совет Федерации , РИА Новости
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