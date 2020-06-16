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Российским школьникам помогут развить навыки soft skills 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российским школьникам помогут развить навыки soft skills
Фото: РИА Новости
Стартовал новый образовательный проект конкурса для школьников «Большая перемена», направленные на формирование у учащихся необходимых для успешной учебы навыков. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Экспертами проекта выступят признанные профессионалы в различных сферах — науке и технологиях, образовании, искусстве и психологии.
По словам координатора проекта Наталии Мандровой, участники получат полезную информацию по выбранному направлению конкурса, а также смогут развить soft-kills.
Она подчеркнула, что ребятам покажут, что образование может быть нескучным.
Первый курс проекта пройдет в формате образовательного марафона и будет включать в себя набор коротких обучающих видео. Он призван помочь школьникам развить навыки самоорганизации и внимательности.
Хедлайнерами курса выступят Народный артист России, актер и режиссер, художественный руководители театра Олега Табакова Владимир Машков, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем могут принять учащиеся 8-10-х классов. В этом году зарегистрировались более 600 тысяч школьников.
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Комментарии
Общество , Владимир Машков , Сергей Лукьяненко , Олег Табаков
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