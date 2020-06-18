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ВЦИОМ: россияне знают дату голосования по Конституции 

Артём Кульша и ещё 99 1 час назад
ВЦИОМ: россияне знают дату голосования по Конституции
Фото: РИА Новости
Большинство россиян знает, когда состоится голосование по внесению поправок в Конституцию России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений.
Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В мае президент объявил, что голосование состоится 1 июля.
15 июня ВЦИОМ провел опрос об информированности россиян о дате голосования по поправкам к Конституции. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан страны старше 18 лет.
Согласно результатам опроса, 83% из них знают, когда состоится голосование. Точную дату знает 74% респондентов — 2 июня таковых было 42%. 68% россиян слышали о том, что проголосовать можно не только 1 июля, но и заранее, с 25 июня.
Сегодня осведомленные собеседники рассказали «Интерфаксу», что Путин обратится к гражданам России перед голосованием по поправкам в Конституцию. По их словам, в обращении он разъяснит смысл предлагаемых к внесению поправок.
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Общество , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Владимир Путин , ВЦИОМ , Интерфакс
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