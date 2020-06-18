ВЦИОМ: россияне знают дату голосования по Конституции 

В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений.

Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В мае президент объявил, что голосование состоится 1 июля.

15 июня ВЦИОМ провел опрос об информированности россиян о дате голосования по поправкам к Конституции. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан страны старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, 83% из них знают, когда состоится голосование. Точную дату знает 74% респондентов — 2 июня таковых было 42%. 68% россиян слышали о том, что проголосовать можно не только 1 июля, но и заранее, с 25 июня.

Сегодня осведомленные собеседники рассказали «Интерфаксу», что Путин обратится к гражданам России перед голосованием по поправкам в Конституцию. По их словам, в обращении он разъяснит смысл предлагаемых к внесению поправок.