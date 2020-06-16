Россияне поделились планами на отпуск после открытия границ 

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Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, куда они планируют поехать отдыхать после полноценного открытия границ для всех граждан РФ

Как выяснилось, 46% опрошенных не планируют куда-либо ехать этим летом из-за нехватки денежных средств.

Однако 26% участников планируют поехать отдыхать в одну из европейских стран сразу же после снятия ограничений.

10% россиян будут путешествовать по России, а именно поедут в Крым

«Что может быть чудеснее отдыха в своей стране?», — прокомментировали респонденты.

10% проголосовавших планируют посетить одну из страну Азии.

8% россиян пока не думали, куда поедут этим летом, если границы откроют.

В опросе приняли участие 6751 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. Соответствующее распоряжение подписано правительством страны.

Кроме того, Мишустин уточнил, что выехать за границу смогут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах. Вдобавок въезд в Россию будет разрешен иностранцам, планировавшим проходить лечение в российских клиниках.

Пересмотреть введенные в марте ограничения на въезд в Россию и выезд из нее правительство решило в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса.