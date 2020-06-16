Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне поделились планами на отпуск после открытия границ 

Лера Букина 1 час назад
Россияне поделились планами на отпуск после открытия границ
Фото: Рамблер
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, куда они планируют поехать отдыхать после полноценного открытия границ для всех граждан РФ.
Как выяснилось, 46% опрошенных не планируют куда-либо ехать этим летом из-за нехватки денежных средств.
Однако 26% участников планируют поехать отдыхать в одну из европейских стран сразу же после снятия ограничений.
10% россиян будут путешествовать по России, а именно поедут в Крым.
«Что может быть чудеснее отдыха в своей стране?», — прокомментировали респонденты.
10% проголосовавших планируют посетить одну из страну Азии.
8% россиян пока не думали, куда поедут этим летом, если границы откроют.
В опросе приняли участие 6751 человек.
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. Соответствующее распоряжение подписано правительством страны.
Кроме того, Мишустин уточнил, что выехать за границу смогут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах. Вдобавок въезд в Россию будет разрешен иностранцам, планировавшим проходить лечение в российских клиниках.
Пересмотреть введенные в марте ограничения на въезд в Россию и выезд из нее правительство решило в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Комментарии
Общество , Михаил Мишустин , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
«Русский ответ США и НАТО на Балтике»
«Русский ответ США и НАТО на Балтике»
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Во Франции произошли столкновения с чеченцами
Во Франции произошли столкновения с чеченцами
Видео
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение