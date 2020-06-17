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На Кубани умерли два пациента с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
На Кубани умерли два пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Две женщины, заболевшие коронавирусом, скончались в больницах Сочи и Горячего Ключа; количество летальных случаев на Кубани достигло 55, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что в больницах Краснодарского края умерли жительницы Сочи и Белореченска 57 и 60 лет.
"В крае скончались две женщины с диагнозом "коронавирус". Всего в регионе от новой инфекции умерли 55 человек", — говорится в сообщении.
Уточняется, что жительница Сочи 57 лет была госпитализирована 3 июня с диагнозом "двусторонняя пневмония". После получения положительного теста на COVID-19 она была переведена в городскую инфекционную больницу, а 6 июня подключена к аппарату ИВЛ. Пациентка получала необходимое лечение, однако спасти ее не удалось.
"От новой коронавирусной инфекции скончалась 60-летняя жительница Белореченска. Женщина лечилась у терапевта по месту жительства с 23 мая, в связи с ухудшением состояния госпитализирована в городскую больницу Горячего Ключа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентка около двух недель находилась на аппарате ИВЛ с диагнозом: новая коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Происшествия , COVID-19 , Белореченск , Краснодарский Край , Сочи
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